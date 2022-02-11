Металіст не збирається завершувати свою насичену кампанію у зимове трансферне вікно.

Півзахисник Хорхе Рохас прилетів в Україну для підписання контракту з харків'янами, стверджує журналіст Сезар Луїс Мерло.

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Якщо медогляд складеться гладко, то 29-річний парагваєць отримає угоду до червня з можливістю продовження. Наразі Рохас перебуває у статусі вільного агента. Півзахисник має досвід виступів за Серро Портеньо, Бенфіку, Хімнасію, Керетаро, Тіхуану та Олімпію. Також в його активі 16 матчів та один гол за збірну Парагваю.

Нагадаємо, Металіст впевнено очолює таблицю Першої ліги і явно проводить трансферну кампанію з прицілом на УПЛ.

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