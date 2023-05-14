В рамках 25-го туру УПЛ Металіст зіграє проти Зорі, Львів прийме Ворсклу, Рух зустрінеться з Кривбасом, а Верес – з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Металіст – Зоря

Зоря у випадку перемоги відірветься від Динамо на вісім очок, що де-факто зніме усі питання щодо боротьби за бронзу. Крім того, луганці не відстануть від СК Дніпра-1 – дистанція між претендентами на ЛЧ нині становить три залікових бали. У Металіста ж ситуація критична.

Харків'яни тиждень тому здобули свою першу з 15 жовтня перемогу, та ще й не пропустили вперше за шість турів. Коли в суперниках Львів, то подібні дива можливі. Втім, команда Періци Огнєновіча залишається у зоні прямого вильоту з УПЛ, відстаючи від зони перехідних матчів на два очки.

Що найгірше для "жовто-синіх", їхня гра аж ніяк не сприяє виживанню. В позитив можна вписати хіба що непогані вольові якості, які чомусь заснули в поєдинку проти СК Дніпра-1 – злі язики говорять, що так сталося через статус фарм-клубу. Так чи інакше, Металіст маж жахливу оборону й загалом грає максимально слабко.

Чого не скажеш про Зорю. Тиждень тому луганці розгромили Металіст 1925 менш ніж за годину, створивши цілий вагон моментів – а команда Едмара багато в чому схожа на Мететаліст Огнєновіча. Та і в цілому луганці навесні набрали 27 очок з 30 можливих, вигравши 9 з 10-ти поєдинків (зокрема, розбивши Динамо, СК Дніпро-1 та Чорноморець).

Металісту потрібно диво або ж максимально лояльний арбітраж, аби зробити щось з настільки потужною Зорею.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бойчук, Панасенко, Наумець (усі під питанням) – Мацапура, Кирюханцев, Данченко, Бурда, Чурко

Дискваліфіковані: Порох (Металіст)

Орієнтовні склади на матч Металіст – Зоря

Металіст: Єрмолов – Романюк, Паті, Мізюк, Коррал – Ралюченко – Чідомере, Багачанський, Демченко, Картушов – Прядун

Зоря: Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин – Шахов, Бражко – Русин, Булеца, Антюх – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Зоря цілком може оформити другий поспіль розгром. Металіст ще слабший за Металіст 1925, який винесли у попередньому турі. Оборона "жовто-синіх" занадто слабка, щоб відбитись у "автобусі", а луганці навесні демонструють неймовірну реалізацію – у них найбільший перебір за очікуваними голами.

Можливо, підопічні Патріка ван Леувена пропустять гол, адже їхня оборона далеко не безгрішна (Металіст 1925 мав забивати кілька разів), однак навряд чи це сильно допоможе. Зоря повинна впевнено перемагати.

Львів – Ворскла

Львів після поразки від Металіста тиждень тому втратив шанси на виживання в УПЛ. Вони тепер суто математичні – "містяни" йдуть на останній позиції з відставанням у 11 очок від зони перехідних матчів. За п'ять турів до кінця.

Якби підопічні Анатолія Безсмертного перемагали хоча б час від часу, то ще можна було б про щось говорити. Але ж ні – львів'яни довели свою серію поразок до восьми матчів поспіль. У кожному з них колектив не здавався безнадійним, але результату немає. Настав час прощатись з "містянами".

Ворскла до попереднього туру вважалася претендентом на єврокубки, однак поразка від Миная поставила на цих розмовах хрест. Дистанція до п'ятої позиції, на якій тримається Олександрія, досягнула дев'яти очок, а "зелено-білих" випереджають Колос з Кривбасом. Втім, справа не тільки у залікових балах.

Поразка від Миная вражала своєю безапеляційністю. Її при бажанні можна списати на кадрові труднощі, хоча критичними їх не назвати. Важливий інший факт – Ворскла зі своїм пресингом круто руйнує гру опонента, однак сама при цьому створює мало (хоча певні позитивні моменти є). Щонайгірше, полтавці не здатні провести два рівних тайми навіть проти аутсайдера, тож про єврокубки варто підзабути.

На тлі Львова підопічні Віктора Скрипника виглядають безумовними фаворитами, однак з такою нестабільністю говорити про перемогу впевнено не доводиться.

Кадрова ситуація

Травмовані: Юрченко, Чеснаков (Ворскла; обидва під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Львів – Ворскла

Львів: Рибка – Сасовський, Никитюк, Ігор, Сімінін – Мильченко, Алібеков – Ременяк, Свржняк, Богунов – Бугай

Ворскла: Ісенко – Пердута, Яворський, Кравець, Бацула – Скляр, Челядін – Олійник, Кане, Сефері – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Логіка підказує, що Ворскла повинна перемогти Львів, адже "містяни" надзвичайно вразливі. Навіть демонструючи симпатичну гру, команда Анатолія Безсмертного неодмінно програє – і от тільки тому ми поставимо на успіх ворсклян.

Кривбас – Рух

Кривбас залишається найбільш небезпечним конкурентом Олександрії у боротьбі за Лігу конференцій. Поки що "аграрії" мають перевагу в сім залікових балів, однак у них значно важчий календар – а потенціал у команди Юрія Вернидуба цілком відповідає п'ятому місцю. Втім, у останніх п'яти турах виникли серйозні питання щодо здатності зачепитись за єврокубки.

Колектив здобув на цій дистанції всього одну перемогу – саме над Олександрією. Втім, Чорноморцю, Динамо та Минаю криворіжці програли, а з Інгульцем розписали нульову нічию. Загальна тенденція останнього місяця чимось схожа на ситуацію у Ворсклі, де не можуть провести два рівних тайми.

Можливо, сьогодні настрій у Кривбаса покращиться, адже в суперниках скромний Рух. Львів'яни тиждень тому розгромили Інгулець, однак це була перша перемога за останні 10 турів. Що найбільш сумно, "жовто-чорні" майже в кожному поєдинку демонстрували неймовірну слабкість – за їхнім футболом фізично важко спостерігати. Навіть нічия з Динамо не потішила, адже рівень гри обох команд був низьким.

Між тим, підопічним Віталія Пономарьова вже нікуди відступати. Рухівці перебувають у зоні вильоту, відстаючи від зони перехідних матчів на два очки. До рятівної 12-ї сходинки не вистачає вже шість залікових балів. Місто Лева серйозно ризикує залишитись без УПЛ на наступний рік.

Кадрова ситуація

Травмовані: Микитишин, Банада (обидва під питанням), Устименко

Дискваліфіковані: Руніч (Рух)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Рух

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго – Приходько, Хомченовський – Задерака, Татарков, Луньов – Дебелко

Рух: Паньків – Роман, Холод, Дідик, Лях – Довгий, Сапуга – Підгурський, Притула, Таллес – Альваренга, Климчик, Соломон-Отабор

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Рух демонструє такий футбол, що прогнозувати навіть нічию – великий аванс. У матчі з Кривбасом очікувати на звитягу не доводиться, адже сили команд занадто нерівні. Невдачі криворіжців з Минаєм та Інгульцем не повинні вводити в оману, адже на дистанції ці суперники значно сильніші за "жовто-чорних".

Кривбас може втратити очки, адже це УПЛ. Втім, це буде постріл собі в ногу. У феєрію Руха зовсім не віриться.

Верес – Металіст 1925

Верес героїчно зупинив 11-матчеву безвиграшну серію, аби почати нову, ще гіршу. Рівняни зазнали мінімальних поразок від Зорі та Колоса – і якщо з луганцями вийшов доволі рівний поєдинок, то з ковалівцями взагалі не створили нічого. Ще й забили у свої ворота абсолютно дурний автогол.

Як наслідок, команда засіла у зоні перехідних матчів, відставши від рятівної 12-ї позиції на два очки. Поки що ситуація робоча, але якщо ці "-2" перетворять у "-5", то пиши "пропало". Крім того, зона прямого вильоту розташована у тих же двох очках позаду – і поки що Верес не справляє враження колективу, готового до збереження прописку напряму.

Металіст 1925 тиждень тому зазнав розгрому від Зорі, однак Едмару можна трішки поспівчувати. Кадрова ситуація просто катастрофічна, однак моменти харків'яни створюють – і доволі якісні. Навіть коли "жовто-синіх" громили, вони не залишались без гострих епізодів.

Що найбільш важливо, до фіаско з луганцями колектив розписав нічию з Рухом і Минаєм, а Львів взагалі переграв – а це прямі конкуренти в боротьбі за виживання. Крім того, вдалося розписати "нулі" з Олександрією. Це вигідно вирізняє Металіст 1925 на тлі нижньої четвірки. Втім, відрив від зони перехідних матчів становить всього три очки, тож розслаблятись зарано.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вачіберадзе, Дмитренко, Жичиков, Капінус, Бичук, Мозіль, Сидоренко (Металіст 1926; усі – під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Металіст 1925

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Пасіч – Кльоц, Кучеров, Лебеденко – Блізніченко, Шестаков, В. Шарай

Металіст 1925: І. Потімков – Бузуглий, Мартинюк, Курило, Рудавський – Ткачук – Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк – Островський

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

При таких великих кадрових проблемах навряд чи можна ставити на перемогу Металіста 1925. Хоча й в оптимальному складі це було б важко зробити. Тим не менш, Верес нічим не сильніший. Втім, і не слабший.

У цьому поєдинку вельми ймовірною є результативна нічия.

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