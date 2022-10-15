В рамках 7-го туру УПЛ Металіст зустрінеться з Ворсклою, а Металіст 1925 зіграє проти Львова. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Металіст – Ворскла

Від Металіста в УПЛ очікували небагато, враховуючи втрату всіх легіонерів та більшості лідерів торішньої команди. З Харкова від'їхали навіть Олександр Кучер і Сергій Красніков, однак "жовто-сині" під керівництвом Олега Ратія не стали претендентами на виліт. Навпаки – за 6 матчів новачок набрав 10 очок, вистрибнувши аж на п'яту позицію.

Команда здобула три перемоги, причому Олександрію вдалося здолати з рахунком 3:1, граючи у меншості понад годину. Єдиним провалом залишається розгром 1:6 від Шахтаря, але то таке. Металіст демонструє симпатичний атакувальний футбол, хоча без везіння не обходиться – харків'яни забили на 3 голи більше очікуваного, а за показник очікуваних пропущених вони йдуть четвертими з кінця. Поки що у підопічних Олега Ратія не було жодного "сухого" матчу.

Саме в такому стані Металіст підходить до протистояння з Ворсклою. Полтавці провалили старт сезону, зазнавши трьох поспіль поразок і пропустивши 8 голів, а перша перемога сталася аж у 5 турі – мінімальну над Інгульцем. Ще за тиждень вдалося переграти Чорноморець (2:1), однак в тій зустрічі домінували саме одесити. Якби не ударний ендшпіль, "зелено-білі" знову втратили б очки.

Після 6-го туру підопічні Віктора Скрипника йшли третіми за очікуваними голами, та і сам малюнок гри виглядав симпатично. Полтавці дуже високо пресингували, швидко рухали м'яч і демонстрували одну з найвищих в УПЛ інтенсивностей єдиноборств – втім, команду тягне вниз слабка оборона та ігрова нестабільність. За очікуваними пропущеними "зелено-білі" йдуть третіми з кінця, а протягом кожного матчу вони втрачали контроль над грою на тривалий відрізок часу.

Поєдинок з Металістом важливий для ворсклян, адже у випадку перемоги підопічні Віктора Скрипника наберуть 10 очок і увійдуть в когорту колективів, які борються за єврокубки. Харків'яни в разі звитяги підіймуться аж у топ-3. Словом, сьогодні має бути цікаво.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рибка (Металіст)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст – Ворскла

Металіст: Костик – Романюк, Федорів, Мізюк, Каплієнко – Ралюченко, Чайковський – Підлепенець, Танковський, Коркішко – Прядун

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравець – Скляр – Олійник, Юрченко, Сефері – Марлісон, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Металіст і Ворскла дуже схожі. У них хороша атака, симпатичний футбол і слабка оборона, тож можна очікувати на голи. Ворскла має важливу перевагу в якості та інтенсивності пресингу, але вона відчутно нівелюється нестабільністю полтавців. Кадровий потенціал у полтавців теж значно вищий. Саме тому фаворитом протистояння вважаються "зелено-білі".

Втім, коефіцієнт на нічию не набагато вищий. Ми схиляємось до ставки саме на "мирову" – прямо зараз Металіст і Ворскла виглядають рівними суперниками.

Металіст 1925 – Львів

Масована ракетна атака терористів з оркостану в понеділок залишила чемпіонат України без матчів Металіста 1925 і Львова. Це багато говорить про ефективність російських ударів – даної втрати ніхто й не помітив. Обидва колективи зараз не в тій формі, щоб збирати пристальну увагу глядачів.

Львів'яни пропускали перший тур через проблеми із заявкою, а за наступні п'ять набрали всього чотири очки. Цього достатньо для 12-ї позиції, однак від дна команду відділяють всього два залікових бали. Щоправда, у трьох поєдинках суперниками були Зоря, Динамо та СК Дніпро-1 – і першим двом "містяни" дали гідний бій.

Тим не менш, підопічні Олега Дулуба дуже стараються. Вони демонструють осмислений контратакувальний футбол і непогано обороняються – за показником очікуваних пропущених м'ячів Львів є одним з найкращих у чемпіонаті. "Містяни" симпатично працювали на тлі рівних собі суперників, здолавши Минай і зігравши внічию з Кривбасом. Втім, поки що Львів занадто слабкий в атаці – "містяни" награли всього на 2,84 очікуваних голи.

Металіст 1925, своєю чергою, привчив до сучасного атакувального футболу, але у перших п'яти турах підопічні Валерія Кривенцова виглядали неоднозначно. З одного боку, харків'янам вдалося зіграти внічию з Шахтарем і здобути перемоги над міцними Ворсклою (3:2) та Колосом (2:0). З іншого, команда зазнала розгрому від СК Дніпра-1 і дивом втримала нічию з Чорноморцем, та й загалом "жовто-сині" демонструють нестабільну гру.

При цьому Металіст 1925 за п'ять матчів забив всього 5 голів. Пропустив стільки ж, однак за очікуваними пропущеними колектив йде другим з кінця – більше мали відвантажити тільки у ворота Зорі. Поки що харків'ян витягує неймовірна форма голкіпера Мозіля, без якого вони б опинилися на дні турнірної таблиці. Та і певний фарт в атаці має місце.

Головний тренер розуміє серйозність проблем. В останньому інтерв'ю Валерій Кривенцов заявив, що його підопічним не вистачає ні вміння захищатись 1-в-1, ні грамотної роботи при організації пресингу. Частково це пояснюється тотальною перебудовою складу, яка не завершилась і досі. І все одно за Металістом 1925 цікаво спостерігати, а в УПЛ це значить дуже багато.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рудавський (Металіст 1925; під питанням)

Дискваліфіковані: Капінус – Грисьо

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Львів

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Курило, Безуглий, Шершень – Русин, Кравченко, Мартинюк, Габелок, Ременюк – Борячук

Львів: Пономаренко – Бусько, Крушинський, Муравський – Полегенько, Васильєв, Мільченко, Михайлів – Бойко – Нич, Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити прогноз на подібні поєдинки. Металіст 1925 демонстрував занадто неоднозначний футбол, аби робити далекоглядні висновки, а Львів поки що не зустрічався з середняками. Були або лідери, або дауншифтери.

Харків'яни сильніші в атаці, а львів'яни – в обороні. Що з цього вийде? Сказати важко. Букмекери вважають фаворитами "жовто-синіх", але ми ризикнемо поставити на нічию.

Таблиця коефіцієнтів: Динамо знову підводить, Україна втрачає стратегічне місце і єврокубкову квоту – що далі