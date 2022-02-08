Металіст – Верес: онлайн-відеотрансляція матчу "Зимового Кубка"
18:34 - Читать на русском
У Туреччині продовжується міні-турнір Winter Cup. Дивіться матч Металіст – Верес на "Футбол 24".
У четвертому матчі товариського турнірну зустрічатимуться Металіст та Верес. Поєдинок відбудеться у турецькому Белеку і стартує о 19:00 за київським часом. Подивитися зустріч у прямому ефірі можна на каналі "Футбол", а також безпосередньо у цій новині.
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До слова, перший матч турніру між Поліссям та Вересом завершився перемогою житомирян з рахунком 2:1. Згодом Металіст обіграв Чорноморець (4:3), також одесити у серії пенальті поступилися ще й Поліссю.
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