Металіст обіграв Прикарпаття в рамках 18-го туру Першої ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перша ліга, 18 тур

Металіст – Прикарпаття – 4:0

Голи: Ріаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62

Харків'яни зробили черговий упевнений крок до еліти. Прикарпаття не програвало упродовж шести останніх матчів, але від лідера Першої ліги отримало чотири "сухих" м'ячі.

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Металіст повністю контролював гру і забив по два голи у кожному з таймів. Навіть найкращий бомбардир чемпіонату – Матеус Пейшото – перервав свою "засуху", яка тривала 5 офіційних матчів.