В рамках 2-го туру УПЛ Металіст зіграє з Інгульцем, а Олекандрія прийме Минай. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24"

Металіст – Інгулець

Металіст внаслідок історії з ДТП Олександра Ярославського (ніхто його не забув) та повномасштабного вторгнення орків опинився під загрозою повторного зникнення, однак поки що ця історія оминула клуб. Харків'яни втратили понад 20 футболістів і головного тренера, а підсилились вкрай скромно – втім, це не завадило здобути перемогу в першому турі над Рухом. При цьому тріумф підопічних Олега Ратія стався за доволі симпатичної гри.

"Жовто-сині" у Львові володіли ініціативою більшу частину зустрічі, розкатуючи атаки з розрізними передачами й комбінаціями з пасами п'яткою на чужій третині поля. Команда відносно часто заходила в штрафний, створила низку хороших моментів і забила двічі. Так, проблем по грі також вистачало, але для дебютного матчу з трьома повітряними тривогами й тривалістю гри в 4 години все виглядало доволі перспективно.

Перший матч Інгульця виявився менш цікавим. У всіх сенсах. Не було ні скандалів, ні крутих моментів, чому неабияк сприяла спека у Петровому. Підопічні Сергія Лавриненка виглядали відносно непогано, забивши у ворота Олександрії після подачі з кутового й двічі пропустивши внаслідок індивідуальних помилок в обороні.

Глибинні висновки по такому поєдинку зробити неможливо, однак варто відзначити тактичну підготовку Інгульця. В першому турі Сергій Лавриненко вирішив зіграти у схемі 4-4-2, але без двох чистих нападників – замість них попереду вийшли два мобільних атакувальинх хавбеки, які інтенсивно пресингували центрбеків. Таким чином, петровці намагалися розбити матч на окремі епізоди, але не вийшло. Посередній склад і відсутність хорошого підсилення обмежують можливості "козаків".

Орієнтовні склади на матч Металіст – Інгулець

Металіст: Рибка – Романюк, Федорів, Мізюк, Каплієнко – Панасенко, Ралюченко – Підлепенець, Танковський, Картушов – Коркішко

Інгулець: Кучер – Нагієв, Ковальов, Ченбай, Саків – Козак, Кучеренко, Коробенко, В. Блізініченко – Клименко, Запорожець

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери вважають фаворитом Металіст. Занадтов же переконливо харків'яни виглядають в атаці на тлі Інгульця – та і в кадровому плані вони значно сильніші й цікавіші. Втім, навіть контори не впевнені, що дана перевага гарантує "жовто-синім" успіх – коефіцієнт дуже високий і не набагато нижчий за "кеф" на нічию чи поразку.

Поки що ми не знаємо, що очікувати від команд. Нормальні прогнози підуть після 5-7 туру, а поки що будемо опиратись на побачене у першому. Там краще виглядав Металіст, тож ставимо на звитягу підопічних Олега Ратія.

Олександрія – Минай

Олександрія не вразила у першому турі УПЛ, але й не розчарувала. Занадто мало було подій у дербі проти Інгульця, щоб робити якісь далекоглядні висновки. Можна тільки констатувати, що команда Юрія Гури більш-менш реалізувала перевагу в кадровому потенціал – "містяни" були трішки швидші й креативніші. Були розрізні паси, хороші відкривання й контроль м'яча. Власне, десь так і забили перший гол (другий прилетів зі стандарту).

Найбільшим відкриттям став нападник Кобзар, який шикарно відкривався за спинами захисників і атакував вільний простір. На позиції "десятки" непогано проявив себе Авагімян, а новачок Вікентій Волошин зробив асист. Керівництво вважає, що цього має бути достатньо для боротьби за медалі – подивимось, наскільки воно має рацію.

Минай одразу після появи в еліті став "гидким каченям" УПЛ. Закарпатський колектив постійно боровся за виживання, демонструючи дуже важкий для перегляду футбол. "Лисиці" вилетіли назад у першому ж своєму сезоні, але повернулися внаслідок дискваліфікації Олімпіка – ледве зібравши склад, команда повторила своє круте піке. Від падіння у Першу лігу її "врятувала" війна.

За час військової паузи команда втратила низку лідерів. Особливо важкими стали втрати Петрусенка, Книша, Синьогуба, Лиховидька та Матіча. Рівноцінної заміни їм знайти не вдалося – із цікавих підписань можна згадати хіба що Паламарчука. Всі інші новачки – ноунейми з Першої ліги. Можливо, в Минайї залишиться Селезньов, який тренується з командою, але поки що він не підписав контракт. Головним же тренером став Володимир Шаран.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Минай

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Білошевський, Бабогло, Цуріков – Рибалка, Демченко – Калітвінцев, Авагімян, Третьяков – Кобзар

Минай: Бандура – ​​Гончар, Горін, Кравчук, Трубочкін – Вітенчук, Хахльов – Паламар, Твердохліб, Байдал – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Минай виглядає занадто розібраним для того, щоб з ходу набрати очки у Олександрії. Команда Юрія Гури навіть на тлі Інгульця виглядала перспективно, а сьогодні вона точно повинна перемогти.

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