Металіст та Інгулець поділили очки у матчі 2 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Харків'яни вже на 6-й хвилині отримали право пробивати пенальті. Кучеренко погано прийняв м'яч і підчепив Романюка у карному майданчику. Коркішко чітко пробив з "позначки".

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Інгулець відігрався по перерві. Клименко наважився на удар з дальної відстані і не помилився – м'яч від лівої стійки залетів у сітку воріт Рибки. Рахунок 1:1 протримався до фінального свистка, хоча на останніх секундах Підлепенець змарнував чудову нагоду вирвати для Металіста всі 3 очки.