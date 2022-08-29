Металіст – Інгулець – 1:1 – відеоогляд матчу з рятівним шедевром Клименка
16:43 - Читать на русском
Металіст та Інгулець поділили очки у матчі 2 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Харків'яни вже на 6-й хвилині отримали право пробивати пенальті. Кучеренко погано прийняв м'яч і підчепив Романюка у карному майданчику. Коркішко чітко пробив з "позначки".
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Інгулець відігрався по перерві. Клименко наважився на удар з дальної відстані і не помилився – м'яч від лівої стійки залетів у сітку воріт Рибки. Рахунок 1:1 протримався до фінального свистка, хоча на останніх секундах Підлепенець змарнував чудову нагоду вирвати для Металіста всі 3 очки.
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