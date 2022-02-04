У черговому поєдинку "Зимового кубка" зійдуться харківська та одеська команди. Пряму трансляцію можна буде переглянути на "Футбол 24".

У другому матчі товариського турнірну зустрічатимуться Металіст та Чорноморець. Поєдинок відбудеться у турецькому Белеку і стартує о 19:00 за київським часом. Подивитися зустріч у прямому ефірі можна на каналі "Футбол", а також безпосередньо у цій новині.

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До слова, перший матч турніру між Поліссям та Вересом, який мав відбутися 3 лютого, але через складні погодні умови був перенесений на сьогодні, завершився перемогою житомирян з рахунком 2:1. За команду Калітвінцева дебютував зірковий боксер Олександр Усик. Металіст може відповісти Поліссю і своїм важковаговиком – за харків'ян готовий зіграти Олександр Гвоздик.

Стартовий склад Металіста: Рибка, Романюк, Мізюк, Федорів, Горбунов, Сарапій, Демченко, Касарес, Траоре, Харріс, Ріаскос.

Стартовий склад Чорноморця: Паст, Цітаішвілі, Вандерсон Мело, Мартіновіч, Брагару, Кравченко, Кузик, Цонєв, Ванцаш, Юсов, Русин.

Нагадаємо, організаторами "Зимового кубка" є телеканали "Футбол". У ньому беруть участь по дві команди від Прем'єр-ліги та дві – від Першої ліги. Еліту українського футболу представлятимуть Чорноморець та Верес, а за честь другого за силою дивізіону віддуватимуться Металіст і Полісся.

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