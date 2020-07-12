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Металіст-1925 звинуватив Минай у грубому порушенні правил карантину

09:19 - Читать на русском
Металіст-1925 звинуватив Минай у грубому порушенні правил карантину
Минай – Металіст-1925 – 1:0 / ФК Металіст-1925

Керівництво харківського клубу продовжує заочну війну з закарпатською командою. Цього разу Металіст-1925 опублікував приклади порушення правил карантину з боку Миная під час очної зустрічі команд і направив відповідну скаргу в УАФ.

 

"На вході на стадіон Минай-Арена не проводився температурний скринінг. Приїхавши на стадіон, наша команда мала можливість вільно пересуватися по його периметру.

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На трибунах стадіону (це видно на матчевих фотографіях) знаходилися неповнолітні особи (шести-восьми років). Про використання засобів індивідуального захисту взагалі не йшлося.

Окрім того, зустрічав команду на ужгородському вокзалі водій клубного автобуса Миная, який не використав засоби індивідуального захисту і відмовлявся це робити навіть після зауважень наших лікарів.

За парканом однієї з трибун на домашніх матчів Миная знаходяться люди, які не дотримуються жодних правил карантину. Звичайно, можна сказати, що вони знаходяться за межами стадіону, але, в такому випадку, де знаходиться табло? Прилегла територія є територією, за яку відповідальність несе клуб-господар. Минай вкотре порушує правила карантину і наражає на небезпеку учасників матчів і уболівальників, які з якихось незрозумілих причин перебувають на трибуні.

Якщо ми – команди Професійної футбольної ліги – члени однієї футбольної сім'ї, то разом ми повинні робити все, щоб знизити ризики і побороти цю небезпечну хворобу", – сказано у зверненні на офіційному сайті харківського клубу.

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