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Металіст 1925 звернувся до Павелка за мотивами скандального матчу проти Миная – харків'яни знайшли чотири помилки судді

18:17 - Читать на русском
Металіст 1925 звернувся до Павелка за мотивами скандального матчу проти Миная – харків'яни знайшли чотири помилки судді
Минай – Металіст 1925 / Сайт господарів

Металіст 1925 спробує довести упередженість суддівства в матчі 23 туру Першої ліги проти Миная (0:1).

 

Харківський клуб направив офіційного листа президенту УАФ Андрію Павелку, в якому попросив провести службову перевірку неоднозначних дій судді Дмитра Бондаренка та його бригади. Металіст 1925 надав відеодокази суддівського свавілля щонайменше у чотирьох моментах.

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1. Фол Михайла Кополовця. 00:44 (7 хв. матчу).

2. Фол Олега Голодюка. 02:41 (36 хв. матчу).

3. Фол Михайла Кополовця. 03:02 (39 хв. матчу).

4. Фол Богдана Оринчака. 04:46 (66 хв. матчу).

Нагадаємо, тренер Металіста 1925 Андрій Демченко отримав від рефері червону картку за надто бурхливі реакції на неоднозначні епізоди.

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Минай - Металіст 1925 Андрій Павелко Арбітри Відеоновини Металіст 1925 Металіст 1925 Перша ліга
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