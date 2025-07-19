Українські клуби продовжують підготовку до нового сезону, проводячи товариські матчі. Результати контрольних ігор та огляди – на "Футбол 24".

Товариські матчі

Металіст 1925 – Бохум – 0:0

Аустрія – Металіст 1925 (жінки) – 1:1

Голи: Агергольм 85 (пен) – Котик 80

Колос – ЛНЗ – 1:2

Голи: Велетень, 30 – Драмбаєв, 27, Кузик, 90

Кривбас – Динамо Загреб – 1:5

Голи: 16 – 20, 39, 47, 79, 81

Рух програв команді Другої ліги, Верес обмінявся перемогами з Оболонню: спаринги клубів УПЛ

Металіст 1925 на літніх зборах в Австрії зустрічався з Бохумом, який ще минулого сезону виступав у німецькій Бундеслізі, хоча й посів там останнє місце. За домовленістю команди зіграли чотири тайми по 30 хвилин. Однак, за весь цей час команди не змогли забити, у підсумку поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Жіноча команда харків'ян також провела товариський спаринг, підопічні Володимира П'ятенка розійшлися миром з Аустрією – 1:1.

Очний поєдинок провели два клуби УПЛ – Колос та ЛНЗ. Черкасці першими відкрили рахунок у матчі завдяки голу Драмбаєва, проте через декілька хвилин Колос заробив пенальті. Голкіпер ЛНЗ відбив одинадцятиметровий від Велетня, але вінгер Колоса добив м'яч у сітку.

Другий тайм проходив у конкурентній боротьбі, але свій шанс реалізували черкасці, м'яч після навісу від Кузика залетів у дев'ятку воріт Пахолюка. ЛНЗ здобув мінімальну перемогу.

Товариський матч також зіграв Кривбас, який зустрічався з іменитим клубом Динамо Загреб. Криворіжці забили першими. Іліч хитро віддав на Мендосу, який потужно пробив низом з гострого кута. Втім, хорвати швидко відігрались, дальнім ударом відзначився Відовіч. Незабаром здалеку пробив Любічіч та вивів свою команду вперед.

Другий тайм був одностороннім, титулований хорватський клуб забив ще три голи та здобув впевнену перемогу – 5:1. Товариський матч проти Динамо Загреб був останнім для Кривбаса на літніх зборах.

Шахтар пройшов Ільвес у відборі ЛЄ, але не зміг перемогти у матчі-відповіді – марнотратство резервістів принесло нічию