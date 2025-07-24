Українські клуби продовжують підготовку до нового сезону, проводячи товариські матчі. Результати контрольних ігор та огляди – на "Футбол 24".

Товариський матч

Катар – Металіст 1925 – 2:0

Голи: Алмоез Алі 1, Мунтарі 44

Катар: Баршам, Корреа, Хухі, Салман, Шегата, Мадібо, Абдулла, Ісмаіл Мохамед, Машал, Алганехі, Алмоез Алі

Металіст 1925: Проценко (Мозіль 46), Капінус, Салюк, Обінайя, Снурніцин, Король (Мба 60), Гаджиєв (Панченко 60), Литвиненко, Чурко, Овусу (Арі Моура 37), Когут (Гаджиєв 70)

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Металіст 1925 продовжує підготовку до чемпіонату України 2025/2026. Черговим суперником харківської команди стала збірна Катару, яку очолює відомий наставник Хулен Лопетегі. У його послужному списку – досвід роботи з Реалом у 2018 році, збірною Іспанії та Порту.

Звітний товариський матч підопічні Младена Бартуловіча розпочали дуже невдало. Після розіграшу з центра поля й переведення на фланг, м’яч у центрі штрафного майданчика отримав гравець збірної Катару Алмоез Алі й розкішним ударом переграв Проценка. Після пропущеного м’яча харківський клуб активізувався й мав кілька гострих атак, утім команді часто не вистачало останнього пасу, щоб вивести на удар своїх атакувальних гравців.

Під кінець першого тайму оборона Металіста 1925 дала ще один збій: Мунтарі отримав м’яч у центрі штрафного майданчика, скористався неузгодженими діями захисників і точно пробив у кут воріт. Таким чином, збірна Катару реалізувала обидва удари в площину – 100% реалізація.

Другий тайм пройшов у значно спокійнішому темпі – ймовірно, далася взнаки втома. Як наслідок, моментів було відверто мало. Зрештою матч завершився перемогою збірної Катару з рахунком 2:0.

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