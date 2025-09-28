Металіст 1925 обіграв Колос (1:0) у сьомому турі чемпіонату України. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

У матчі 7-го туру чемпіонату України зустрічалися дві команди з верхньої половини таблиці. Колос перед грою посідав третю позицію, а Металіст 1925 йшов п'ятим.

На 4-й хвилині Калюжний пробіг з м'ячем та потужно пробив здалеку. Голкіпер невпевнено відбив м'яч перед собою, але захисники Колоса випередили Ітодо, який був готовий зіграти на добиванні. Господарі більше атакували, але ковалівці ледь не забили після подачі з кутового – Козік головою пробив трохи вище воріт.

Незабаром Гусол зробив простріл, який дійшов у протилежний фланг на Алефіренка, втім вінгер через тиск Мартинюка не влучив у площину з близької відстані. Небагатий на гольові моменти перший тайм завершився нульовою нічиєю.

Після перерви харків'яни створили швидку атаку – Антюх прорвався по флангу та віддав пас під удар Калитвинцеву, але Владислав пробив вище. Через кілька хвилин Гагнідзе отримав м'яч у штрафному та віддав пас на Климчука, але Павлюк не дав нападнику замкнути передачу. На 63-й хвилині рахунок у грі було відкрито. Рашиця отримав м'яч на фланзі та зробив м'яку подачу на одинадцять метрів, а там Антюх випередив захисників Колоса, пробивши в один дотик.

Після пропущеного м'яча Колос активізувався та намагався створювати атаки, а Металіст 1925 став в оборону. Втім, підопічні Руслана Костишина так і не змогли створити чогось небезпечного, завдавши за гру лише один удар в площину на 79-й хвилині. Металіст 1925 здобув мінімальну перемогу та випередив Колос у турнірній таблиці.

