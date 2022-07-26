Харків'яни в рамках підготовки до нового сезону провели товариський поєдинок з Нивою Бузова. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Товариський матч.

Металіст 1925 – Нива Бузова – 3:0

Голи: Дмитренко, 73, гравець на перегляді, 90, Ткачук, 118

Склад Металіст 1925 (1 та 2 тайми): Сидоренко (к), Шершень, Безуглий, Курило, гравець на перегляді, Мартинюк, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, гравець на перегляді

Склад Металіст 1925 (3 та 4 тайми): Коваленко М, Жичиков, Потімков Ю., Ткачук, Коваленко І., Коваль, гравець на перегляді, гравець на перегляді, гравець на перегляді, Дмитренко, Зубков

Команди зіграли поєдинок за нестандартними правилами, відігравши 4 тайми по 35 хвилин замість звичних двох половин по 45 хвилин. Перші два тайми хоч і пройшли під диктовку Металіста 1925, проте забитих голів не подарували.

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А на початку третього тайму харків'яни нарешті забили: Дмитренко після комбінації замкнув передачу з правого флангу. На 90 хвилині після скидки Дмитренка відзначився гравець на перегляді (який уже забивав за Металіст 1925), а крапку в зустрічі поставив Ткачук, точно пробивши у дев'ятку після розіграшу кутового.

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