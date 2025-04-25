"Варіант продажу когось із проєктних гравців, як це вже було у випадку з Крупським, безумовно, може розглядатися.

Білодід дебютувала за Металіст 1925 – бронзова призерка Олімпіади долучилась до розгромної перемоги

За моєю інформацією, Металіст 1925 дуже уважно спостерігає за опорним півзахисником Євгеном Павлюком. Але всі розуміємо, що про три мільйони, як це було з Крупським, мова не йде", – сказав Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

До слова, цього сезону Павлюк зіграв 15 матчів за Ворсклу, але не відзначався результативними діями.

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