"Була, я чув, за моєю інформацією, пропозицію Металіста 1925 на Бориса Крушинського. Хотіли прийти купити. Я, чесно кажучи, не повірив, коли почув суму. Три з половиною мільйони (доларів).

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Три з половиною мільйони за Бориса Крушинського. Полісся відмовилося, не захотіло продавати, тому що розраховує на цього футболіста", – сказав Бурбас в ефірі свого ютуб-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, що Борис Крушинський приєднався до житомирського клубу у січні 2023 року. Загалом хавбек зіграв за Полісся у 66 матчах, в яких забив сім голів та віддав три асисти.

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