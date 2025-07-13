Младен Бартуловіч продовжує шукати підсилення для Металіст 1925 перед поверненням команди в УПЛ. Харків'яни серйозно зацікавлені в послугах Олександра Яцика.

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"Металіст 1925 готовий викласти за центрального півзахисника суму порівнянну з трансферною вартістю Іллі Крупського (йшлося про 3 млн євро). Президент киян Ігор Суркіс не розглядає продаж 22-річного гравця ні в якому вигляді, ні за які гроші.

Очікується, що найближчим часом Яцик матиме ще більше ігрового часу в Динамо, враховуючи пошкодження гомілкостопу у Валентина Рубчинського", – заявили в Telegram-каналі ТаТоТаке.

Нагадаємо, що Младен Бартуловіч співпрацював з Яциком в Зорі, коли гравець виступав в луганській команді на правах оренди з Динамо.

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