Металіст 1925 і Рух зустрічалися в 4-му турі УПЛ. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Команди дзеркально розпочали чемпіонат. Рух стартував з перемоги над Полтавою, але потім поступився столичним Динамо і Оболоні. Металіст 1925 важко втягувався в сезон, проте в минулому турі розгромив віце-чемпіона Олександрію.

Кривбас переміг Оболонь завдяки дублю Твердохліба – "пивовари" зазнали першої поразки у сезоні УПЛ

Нинішня гра підтвердила тенденції. Металіст 1925 швидко захопив ініціативу і почав створювати моменти. Герета на самісінькій лінії зупинив удар Гаджиєва, а за 2 хвилини сам вигадав собі проблеми. Кіпер Руха "неохайно" вийшов за межі карного майданчика, подарував м'яч Ітодо, але встиг вчасно повернутись, щоб перехопити парашут нігерійця.

На 26-й хвилині львів'янам вже не допомогло ніщо. У старті вийшов 16-річний дебютант Богдан Левицький, однак виглядав украй невпевнено. Рашіца промчав лівим флангом, накрутив "зеленого" центрбека і покотив Калітвінцеву, який залишився абсолютно вільним на лінії воротарського.

Під завісу тайму Рух провалився ще раз. У Металіста 1925 пройшла триходівка Мартинюк-Калітвінцев-Ітодо. Нігерієць просто не помітив опіки бідолашного Левицького і засвітив на табло 2:0.

Підопічні Івана Федика до перерви не завдали жодного удару в площину. Холод оригінально виправив цю статистику, з центра поля вліпивши у дев'ятку. Втім, Варакута не "задрімав" і спокійно забрав м'яч. Левицький міг трішки реабілітуватися в атаці. Хлопчина замикав кутовий, але забракло точності.

Металіст 1925 впевнено втримав перемогу і зі 7 очками піднявся на п'яту сходинку. У Руха залишаються 3 – зона перехідних матчів зовсім близько.

Колос дотиснув Епіцентр завдяки прикрому автоголу і обігнав Динамо на вершині УПЛ – Супряга змарнував момент