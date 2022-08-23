"Команді потрібен такий футболіст як Траоре. Сподіваємось, він приєднається до нас уже за тиждень у Львові. Гадаю, з 3-го туру зможемо розраховувати на нього, якщо ту розмову, яку з ним мали, буде реалізовано.

Феноменальне марнотратство Мудрика у відеоогляді історичного матчу Шахтар – Металіст 1925

Побачимо, адже ви знаєте, що він довгий час теж не грав. У нас є декілька футболістів, які набиратимуть форму протягом чемпіонату. Це сьогоднішні реалії. Як збіг обставин змушує нас збирати нову команду, так є й футболісти, що довгий час були травмовані – це Траоре, Кривцов і ще кілька гравців, які не мали ігрової практики. Той-таки Зубков теж понад місяць навіть не тренувався з Ференцварошем. Тож начебто й є новачки, є посилення, однак ще, по-перше, вони не зіграні, а по-друге, не готові. Тому готуватимемося й поліпшуватимемо форму. У нас великий запас потенціалу, і я сподіваюсь, що ми набиратимемо протягом сезону й будемо конкурентоспроможними з будь-якою командою УПЛ та в Лізі чемпіонів. Потрібен лише час.

Ми змусили Металіст 1925 оборонятися на своїй половині поля, хоча це команда, яка любить м'яч так само, як і ми. У них багато вихованців Шахтаря, тренер сам "шахтарський", – а це культура паса. Торік вони теж демонстрували гарний футбол, і матч із Шахтарем на НСК Олімпійський був одним з найкращих. Вони й справді були близькими до гола, проте ми значно більше працювали з м'ячем. Хлопці віддали всі сили за цієї спекотної погоди, і, як для першого матчу, можемо занести гру в актив. Звісно, очко є очко, а ми хотіли перемоги. Але головне, що не сталося жодних зовнішніх факторів, які могли зруйнувати цю історичну подію – перший матч після 9 місяців. Щасливі, що все гаразд і ми можемо спокійно повернутися додому", – цитує Йовічевіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у першому матчі сезону Шахтар розписав безгольову нічию з Металістом 1925. Наступний поєдинок "гірники" проведуть 28 серпня з Кривбасом.

Шахтар втратив очки вже на старті сезону, не зумівши обіграти Металіст 1925