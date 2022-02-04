Товариські матчі

СК Дніпро-1 (Україна) – Дечіч (Чорногорія) – 1:0

Гол: Гуцуляк, 35

Пролетер (Сербія) – Металіст 1925 (Україна) – 2:1

Голи: Нінковіч, 55 (пен.), 63 – Жичиков, 10

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Більша частина першого тайму матчу між СК Дніпро-1 і Дечічем пройшла у рівній боротьбі. Суперник більше розраховув на стандарти, і Юрчуку двічі довелося вступати у гру після прямих ударів суперника зі штрафних. Лише на екваторі першої сорокап'ятихвилинки підопічні Йовічевіча створили перший небезпечний момент, після якого Кравченко поцілив у стінку. За десять хвилин до перерви дніпряни забили: спочатку Когут пробив повз ворота після проходу і пасу Гуцуляка, а вже у наступній атаці Джурасек вивів Гуцуляка на побачення із голкіпером – 1:0.

Після відпочинку чорногорці додали: Дершай перевірив на пильність Юрчука, а згодом суперники намагались результативно завершити декілька навісів у штрафний. На 66-й хвилині міг забивати Довбик, але не зумів переграти голкіпера з близької відстані. Гуляй, Назаренко, Ярмолюк, Піхальонок, Довбик – всі ці футболісті могли доводити рахунок до розгромного, але цього вечора фортуна дозволила забити лише раз.

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В іншому матчі Пролетер здолав Металіст 1925. Харків'яни вийшли вперед вже на початку зустрічі: Жичиков отримав пас на правому фланзі, увірвався у штрафний майданчик і з гострого кута прошив голкіпера. Серби побігли відігруватись і могли забивати двічі поспіль, але обидва рази під м'яч кидались захисники харків'ян. Обидві команди змарнували з десяток моментів, аби забити і пішли на перерву за мінімальної переваги українців.

Після відпочинку злим генієм Металіста 1925 став Нінковіч. Спочатку він реалізував пенальті, після того, як м'яв влучив у руку захиснику, а за десять хвилин скористався помилкою воротаря, який вийшов далеко з воріт і оформив дубль у порожні ворота. Відігратись харків'яни не змогли.

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