"Травма Пономаря, щодо нього повідомили вже лікарі – розрив ахілового сухожилля, це близько 4-5 місяців відновлення. Пономар наш основний нападник. Ось такий невтішний діагноз.

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Новий форвард? Ми працюємо в цьому напрямку. Я вже казав, що в нас ця позиція була пріоритетною у міжсезоння. Ми ще, коли йшли у відпустку, ставили собі таку мету. У нас було кілька кандидатів, хороших нападників. Проте ми, на жаль, не змогли їх привезти до Харкова через різні причини. Але те, що ми візьмемо нападника – це я вам обіцяю", – цитує головного тренера Металіста 1925 Валерія Кривенцова офіційний сайт клубу.

Пономар приєднався до харківського клубу взимку, форвард має досвід вистурів за Олександрію, Волинь та інші колективи.

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