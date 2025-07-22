Товариські матчі

Борусія М – Металіст 1925 – 1:3

Голи: Табаковіч, 33 – Павлюк, 27, Когут, 79, 90+1

Оболонь – Епіцентр – 1:1

Голи: Дубко, 29 – Борячук, 22

Колос-2 – Епіцентр – 4:2

Голи: ?, 22, Хруль (55), ?, 64, Недоля, 71 – Бендера, 35, Григоращук, 82 (пен.)

Зоря – Аль-Сайлія – 0:0

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Металіст 1925 приємно здивував у контрольному матчі проти представника Бундесліги – менхенгладбаської Борусії. Харків’яни, які лише нещодавно повернулися до УПЛ, продемонстрували характер і результативність, здолавши німецький клуб із рахунком 3:1. Павлюк відкрив рахунок на 27-й хвилині, а у другому таймі Металіст добив суперника ще двома влучними ударами. Єдиний м’яч за Борусію забив Табаковіч на 33-й хвилині.

У спарингу між Оболонню та Епіцентром команди розписали нічию – 1:1. Гості відкрили рахунок на 22-й хвилині зусиллями Борячука, але вже за сім хвилин кияни відповіли точним ударом Дубка. У результативному поєдинку Колоса-2 проти того ж Епіцентра друга команда з Ковалівки святкувала перемогу з рахунком 4:2.

Зоря провела контрольну зустріч проти катарського Аль-Сайлія. Обидві команди діяли обережно, не створивши достатньо моментів для взяття воріт – підсумковий рахунок 0:0. Це був останній спаринг луганців на зборах.

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