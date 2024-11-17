Металіст 1925 влетів Кудрівці, ЮКСА врятувалась з МФК Металург, Діназ у битві невдах розгромив Кремінь: Перша ліга
У неділю, 17 листопада, відбулось декілька матчів 17-го туру другого за силою дивізіону. Читайте звіт про них на "Футбол 24".
Перша ліга, 17 тур
Металіст 1925 – Кудрівка – 0:2
Голи: Рогозинський, 30, Сторчоус, 75
ФСК Маріуполь – Полтава – 1:2
Голи: Зубков, 74 – Шаповалов, 45+1, Місюра, 90+6
ЮКСА – МФК Металург – 2:2
Голи: Дебелко, 29, Харченко, 90+1 – Костюченко, 25, Блізніченко, 58
Кремінь – Діназ – 0:3
Голи: Ярмак, 18, Кириченко, 60, Кулик, 88
Металіст здобув перемогу над Минаєм, Епіцентр переграв Агробізнес – визначилися всі учасники Чемпіонської групи
Перша ліга продовжує догравати матчі, результати яких вже не матимуть впливу на розподіл місць у боротьбі за УПЛ та виживання. Склад учасників став відомий ще напередодні: у Чемпіонській групі зіграють Агробізнес, Епіцентр, Буковина, Металіст, Кудрівка, ЮКСА, Полтава та Металіст 1925, а у Групі вибування виступатимуть Нива Т, Минай, Прикарпаття, Поділля, Вікторія, ФСК Маріуполь, МФК Металург, Діназ та Кремінь. Таким чином деякі команди вирішили розслабитись, за що й поплатились.
Металіст 1925 на своєму полі поступився Кудрівці. Харків'яни не змогли нав'язати супернику боротьбу і пропустили два сухих голи.
ФСК Маріуполь був близьким до того, аби відібрати очки у Полтави й залишити лідером групи Б Кудрівку, але для подвигу не вистачило лічених хвилин. Азовці пропустили вже у доданий до першого тайму час, але на екваторі другої сорокап'ятихвилинки зуміли зрівняти й тримали рахунок нічийним майже до кінця гри. Однак на шостій доданій хвилині Місюра зумів пробити кіпера суперника та в разі перемоги в останньому матчі полтавці мають шанс фінішувати на вершині турнірної таблиці.
ЮКСА лише у доданий час врятувала нічию з МФК Металург (представнику Київської області довелось двічі відігруватись по ходу матчу). А Діназ у битві аутсайдерів на виїзді розгромив Кремінь.