У неділю, 17 листопада, відбулось декілька матчів 17-го туру другого за силою дивізіону. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Перша ліга, 17 тур

Металіст 1925 – Кудрівка – 0:2

Голи: Рогозинський, 30, Сторчоус, 75

ФСК Маріуполь – Полтава – 1:2

Голи: Зубков, 74 – Шаповалов, 45+1, Місюра, 90+6

ЮКСА – МФК Металург – 2:2

Голи: Дебелко, 29, Харченко, 90+1 – Костюченко, 25, Блізніченко, 58

Кремінь – Діназ – 0:3

Голи: Ярмак, 18, Кириченко, 60, Кулик, 88

Металіст здобув перемогу над Минаєм, Епіцентр переграв Агробізнес – визначилися всі учасники Чемпіонської групи

Перша ліга продовжує догравати матчі, результати яких вже не матимуть впливу на розподіл місць у боротьбі за УПЛ та виживання. Склад учасників став відомий ще напередодні: у Чемпіонській групі зіграють Агробізнес, Епіцентр, Буковина, Металіст, Кудрівка, ЮКСА, Полтава та Металіст 1925, а у Групі вибування виступатимуть Нива Т, Минай, Прикарпаття, Поділля, Вікторія, ФСК Маріуполь, МФК Металург, Діназ та Кремінь. Таким чином деякі команди вирішили розслабитись, за що й поплатились.

Металіст 1925 на своєму полі поступився Кудрівці. Харків'яни не змогли нав'язати супернику боротьбу і пропустили два сухих голи.

ФСК Маріуполь був близьким до того, аби відібрати очки у Полтави й залишити лідером групи Б Кудрівку, але для подвигу не вистачило лічених хвилин. Азовці пропустили вже у доданий до першого тайму час, але на екваторі другої сорокап'ятихвилинки зуміли зрівняти й тримали рахунок нічийним майже до кінця гри. Однак на шостій доданій хвилині Місюра зумів пробити кіпера суперника та в разі перемоги в останньому матчі полтавці мають шанс фінішувати на вершині турнірної таблиці.

ЮКСА лише у доданий час врятувала нічию з МФК Металург (представнику Київської області довелось двічі відігруватись по ходу матчу). А Діназ у битві аутсайдерів на виїзді розгромив Кремінь.