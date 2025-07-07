Металіст 1925 зустрівся з азербайджанським Карабахом у рамках товариського матчу. Рахунок та огляд зустрічі – на "Футбол 24".

Товариський матч

Карабах – Металіст 1925 – 4:5

Голи: Ахундзаде, 3, 12, Кащук, 97, Аддаї, 114 (пен.) – Рашіца, 11, Панченко, 24, Шабанов, 45, Гаджиєв, 71, Арі Моура, 83 (пен.)

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У рамках товариського матчу, що складався з чотирьох таймів по 30 хвилин, Металіст 1925 та азербайджанський Карабах влаштували справжню гольову феєрію. Команди забили девʼять м'ячів на двох.

Уже на третій хвилині Ахундзаде відкрив рахунок, а через дев’ять хвилин Рашіца відновив рівновагу. Проте Карабах знову вийшов уперед після другого влучного удару Ахундзаде. Далі настала черга українців – Панченко зрівняв, а гол Шабанова вивів Металіст 1925 уперед.

Далі українці додали обертів – Гаджиєв і Арі Моура забили для харківʼян четвертий і пʼятий мʼячі. Однак на 97-й хвилині українець Олексій Кащук скоротив відставання Карабаха. Зазначимо, що Кащук і Гаджиєв відзначилися практично ідентичними шедеврами здалеку.

На 114-й хвилині азербайджанці реалізували пенальті й зробили рахунок 4:5, який став остаточним. Перемога за Металістом 1925!

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