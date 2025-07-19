Новачок УПЛ близький до підписання угоди про проведення матчів чемпіонату у Житомирі, повідомляє Sportarena. Незабаром клуб має оголосити про домовленість.

Красніков пролив світло на чутки щодо об'єднання Металіста 1925 та Металіста: "Побачимо, що з цього вийде"

Зазначається, що Металіст 1925 також розглядав варіанти зі стадіонами в Києві та області, але керівництво клубу в підсумку обрало Житомир. Минулого сезону харків'яни грали домашні поєдинки на арені Лівого Берега, однак між клубами виник конфлікт і вони припинили співпрацю. Варто відзначити, що на Міському стадіоні в Житомирі свої домашні ігри проводить інший клуб УПЛ – Полісся.

Нагадаємо, Металіст 1925 обіграв Лівий Берег у перехідних матчах та повернувся до елітного дивізіону. Підопічні Младена Бартуловіча розпочнуть сезон 4 серпня домашнім матчем проти Оболоні.

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