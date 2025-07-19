Металіст 1925 визначився з домашнім стадіоном на наступний сезон – там грає інший клуб УПЛ
Харківський Металіст 1925 планує проводити домашні поєдинки української Прем'єр-ліги у Житомирі.
Новачок УПЛ близький до підписання угоди про проведення матчів чемпіонату у Житомирі, повідомляє Sportarena. Незабаром клуб має оголосити про домовленість.
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Зазначається, що Металіст 1925 також розглядав варіанти зі стадіонами в Києві та області, але керівництво клубу в підсумку обрало Житомир. Минулого сезону харків'яни грали домашні поєдинки на арені Лівого Берега, однак між клубами виник конфлікт і вони припинили співпрацю. Варто відзначити, що на Міському стадіоні в Житомирі свої домашні ігри проводить інший клуб УПЛ – Полісся.
Нагадаємо, Металіст 1925 обіграв Лівий Берег у перехідних матчах та повернувся до елітного дивізіону. Підопічні Младена Бартуловіча розпочнуть сезон 4 серпня домашнім матчем проти Оболоні.
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