Металіст 1925 та Оболонь зустрілися в рамках 1/32 Кубка України (2:0). Рахунок та детальний огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Нещодавно Оболонь та Металіст 1925 з’ясовували, хто гідний перемоги в УПЛ, але тоді харків’яни та "пивовари" поділили по одному очку (0:0). Сьогодні ж команди зустрілися в Кубку України, де "розійтися миром" вже не було можливим – лише переможець мав продовжити подальшу боротьбу.

Рух ледь не влетів аматорам, ЮКСА та ФСК Маріуполь йдуть далі, напружена серія пенальті: Кубок України

Першими у матчі могли відзначитися харків’яни. Чудова атака Металіста 1925 пройшла по лівому флангу, Заберджа завершував її ударом головою, проте м’яч пройшов за декілька сантиметрів від стійки.

Та навіть після цього нереалізованого моменту команда Младлена Бартуловіча не забарилася з наступною нагодою: Шабанов виконав довгий пас за спину захисникам – гості змогли відбитися, але першим на добиванні опинився Ітодо, який точно пробив у правий нижній кут – 1:0! Це дебютний гол для легіонера.

Оболонь мала менше яскравих моментів біля чужих воріт, а спроби "пивоварів" особливо не створювали проблем для Варакути. На перерву команда пішла поступаючись у рахунку.

У другому таймі Мединський точно прострілював у штрафний, проте Суханов зіграв чудово на випередження, а його удар з меж воротарського влучив у каркас воріт, залишивши рахунок незмінним. Пізніше Оболонь мала чергову нагоду – цього разу знову не вистачило точності.

Проте харків’яни не марнували небезпечні моменти й вже наприкінці гри зуміли забити ще один гол. Господарі довго комбінували біля чужої штрафної, а невдовзі трьома точними передачами дісталися до штрафного майданчика. Мартинюк виконав подачу на Дубка, який зрізав м’яч у власні ворота – 2:0! Перевага харків’ян протрималася до фінального свистка, тож вони проходять у 1/16 фіналу Кубка України!

Рух ледь не влетів аматорам, ЮКСА та ФСК Маріуполь йдуть далі, напружена серія пенальті: Кубок України