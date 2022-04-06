Півзахисник Металіст 1925 Фабінью теж вирішив продовжити виступати у рідній першості.

Фабінью перебрався у Понте-Прету до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний Instagram клубу.

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Хавбек ще на початку війни, яку розв'язала Росія проти України, виїхав з нашої країни разом з кількома представниками Ворскли, Металіста 1925 та Інгульця.

Додамо, що Фабінью провів за харків'ян 17 матчів у поточному сезоні, у яких відзначився трьома асистами.

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