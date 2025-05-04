У неділю, 4 квітня, відбулося кілька матчів 5-го туру Першої ліги. Рахунки та огляд матчів дивіться на "Футбол 24".

Перша ліга. Чемпіонська група. 5-й тур

Металіст 1925 – Металіст – 2:2

Голи: Рашіца, 65, Арі Моура, 69 – Габріел Гомеш, 19, Дігтяр, 49

Полтава – Агробізнес – 2:0

Голи: Одарюк, 21, Місюра, 71

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У харківському дербі Металіст 1925 врятував нічию з Металістом – 2:2. Уже на 19-й хвилині гості відкрили рахунок, а одразу після перерви подвоїли перевагу. Здавалося, матч під контролем, але команда Патріка ван Леувена відповіла блискавично – за 4 хвилини часу господарі не лише скоротили відставання, а й зрівняли рахунок.

Тим часом Полтава без зайвих труднощів здолала Агробізнес – 2:0. Господарі відкрили рахунок на 21-й хвилині, а фінальну крапку в матчі поставив Місюра на 71-й. Полтавці впевнено тримаються в топі чемпіонської групи – зараз вони другі з 35 очками.

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