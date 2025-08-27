Жіноча Ліга чемпіонів 2025/26, 2-й кваліфікаційний раунд

Хаммарбю (Швеція) – Металіст 1925 (Україна) – 5:4

Голи: Вангергайм, 5, 61, Тандберг, 62, 90+3, Блакстад, 69 – Гірин, 22, Заборовець, 55, Брагстад, 80 (аг.), Андрухів, 90

Металіст 1925 за підсумками минулого сезону уперше за три роки повернувся на другу сходинку чемпіонату України й разом з тим – до участі в Лізі чемпіонів. Першим суперником харків'янок став шведський Хаммарбю. Підопічні Мартіна Шегрена лише вдруге відібралися до найпрестижнішого єврокубка. Минулий сезон став для них дебютним і команді з першої спроби вдалося вийти до основної частини, подолавши у кваліфікації Бенфіку. У групі Хаммарбю посів третє місце, пропустивши вперед Барселону і Манчестер Сіті.

Господарки вийшли вперед вже на старті зустрічі – Вангергайм зуміла замкнути м'яч у сітку на дальній стійці. Однак ще до середини тайму українки відігрались: Апанащенко після розіграшу кутового прострілила у штрафний і Гірин була першою на м'ячі.

По перерві Металіст 1925 вийшов вперед. І знову в пригоді став стандарт, після розіграшу якого навіс у воротарський влучно замкнула Заборовець. Та вже за 6 хвилин шведки відігрались – дубль оформила Вангергайм, а за мить вийшли вперед – наші дівчата проспали Тангсберг на дальній стійці. За трохи Хаммарбю зробив рахунок 4:2 і, здавалось, зняв питання щодо переможця.

Однак іншої думки був Металіст 1925. Спочатку українки змусили суперниць помилитись біля власних воріт – після навісу зі стандарту захисниця у боротьбі з Молодюк зрізала м'яч у власні ворота. А на останній хвилині Шевчук поборолась з суперницею у штрафному Хаммарбю, зуміла прострілити в центр і Андрухів не без допомоги рикошету перекинула сферу через голкіперку.

На жаль, перевести гру в овертайми не вдалось – у доданий час Тандберг оформила дубль і вирвала для шведок перемогу.

