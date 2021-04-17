Перша ліга, 22 тур

Кристал – Авангард – 1:2

Голи: Вакуленко, 86 – Толочко, 6, Сеницький, 19

Металіст 1925 – Волинь – 1:1

Голи: Голодюк, 36 – Рябов, 68

Ігровий день відкривали аутсайдери першості. Остання команда чемпіонату приймала передостанню і поступилася. Авангард обидва свої голи забив ще до 20-ї хвилини, а Кристал зумів відквитати один м'яч лише наприкінці зустрічі, вже граючи у меншості.

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У центральному матчі туру Металіст 1925 приймав Волинь. Обидва колективи претендують на підвищення у класі. Харків'яни на павах господарів забили першими. Зробив це зимовий новачок команди – Олег Голодюк. Вихованець Карпат відкрився під закидання з глибини та елегантно головою перекинув м'яч над дезорієнтованим голкіпером. Дебютний гол для Голодюка. Відео дивіться тут.

Волинь спромоглася відповісти після перерви. Розіграш штрафного призвів до метушні, в якій бездоганно розібрався Рябов. Гравець лучан вистрілив з-за меж штрафного – м'яч від однієї стійки відлетів у іншу і лише після цього закотився у ворота. Більше рахунок у звітній грі не змінювався. Металіст 1925, маючи 40 очок, залишився третім. У Волині на 4 пункти менше, але два матчі у запасі.