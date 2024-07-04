Можливе зняття СК Дніпро-1 з участі в УПЛ наступного сезону може вплинути одразу на три дивізіони українського футболу.

Участь СК Дніпро-1 в УПЛ наступного сезону все ще під питанням, а неофіційний дедлайн, коли клуб має визначитись – 8 липня, повідомляє ТаТоТаке.

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Чинний регламент такої ситуації не передбачає. А історичний прецедент зі збереженням прописки Минаєм не зовсім підходить, адже у сезоні 2020/21 вилітала лише одна команда. За підсумками сезону 2023/24 з УПЛ вилетіли 2 команди, і ще 2, які брали участь у стикових матчах.

Якщо дніпровці не зможуть розв'язати свої проблеми і знімуться, відбудеться термінова онлайн-нарада клубів УПЛ, де будуть розглянуті всі пропозиції щодо заміни 16-го клубу. Наразі можливі три варіанти розвитку подій:

1. Клуби проголосують за Минай (Минай просто посяде місце СК Дніпро-1 в УПЛ).

2. Клуби вирішують, що доля 16-го місця має визначити спортивний принцип – один або два стикових матчі між Металістом 1925 та Минаєм.

3. Клуби дають шанс Епіцентру і Лівому берегу. Проводиться "Фінал чотирьох" за системою плей-офф.

Головною проблемою є те, що сезон у Першій лізі починається раніше, ніж в УПЛ. Зняття СК Дніпро-1 може за принципом доміно змінити склад учасників УПЛ, Першої та Другої ліг.

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