Буковина поступилась Металісту 1925 у 6-му турі чемпіонської групи Першої ліги (1:2). Рахунок та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Перша ліга сьогодні подарувала цікаве протистояння – зустрілися сенсаційний півфіналіст Кубка України та серйозний претендент на вихід в УПЛ.

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Буковина відкрила рахунок завдяки точному удару Гончарука, однак підопічні ван Леувена майже миттєво відповіли голом, а ще до свистка на перерву зуміли вийти вперед. Харків’яни втримали перевагу до фінального свистка.

Завдяки цій перемозі Металіст 1925 повернувся на місце прямого підвищення в класі, витіснивши Полтаву. Обидві команди наразі мають однакову кількість очок. Варто зазначити, що сьогодні Епіцентр, який вже гарантував собі вихід в УПЛ, обіграв Полтаву, тим самим подарувавши Металісту 1925 шанс повернутися на друге місце, яким харківʼяни скористалися.

А от Буковина наразі посідає 6-те місце в турнірній таблиці чемпіонської групи Першої ліги.

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