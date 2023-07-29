Металіст 1925 приймає Шахтар в рамках 1-го туру УПЛ 2023/24. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Металіст 1925 – Шахтар розпочнеться о 17:00 за київським часом. Другий рік поспіль ці команди відкривають сезон поєдинком між собою. Торік все завершилося "сухою" нічиєю.

Шахтар зазнав серйозної втрати напередодні старту в УПЛ

Наживо гру Металіст 1925 – Шахтар можна подивитися на медіа-сервісах SetantaSport і MEGOGO. Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе "Футбол 24". Також матч покажуть Киїівстар ТБ, VoliaTV, OmegaTV.

Металіст 1925 – Шахтар: стартові склади команд:

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Ткачук, Курило, Безуглий, Вечіберадзе, Русин Р., Кравченко, Бичек, Юсов, Сидоров

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов – Кащук, Бондаренко, Криськів, Зубков – Траоре, Сікан