Шахтар зіграв внічию з Металістом 1925 у п'ятому турі УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Шахтар втратив перемогу над Металістом 1925 на останніх хвилинах. Перший гол у матчі забили з пенальті, який вдало реалізував Бондаренко. Щоправда, 11-метровий призначений доволі за сумнівними причинами.

Шахтар несподівано втратив очки проти Металіста 1925, повторивши "успіх" Динамо – Калюжний врятував скандальним голом

Металіст 1925 мав перевагу, і в цілому створив більше моментів. Один з них реалізував Іван Калюжний на 85 хвилині, забивши класним ударом з лету. Суддя міг скасувати його через офсайд Когута, який стояв перед воротами, але зарахував взяття воріт. У підсумку команди поділили очки.