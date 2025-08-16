Олександрія абсолютно невдало стартувала в новому сезоні. У перших двох турах команда Кирила Нестеренка програла Кудрівці (1:3) та Оболоні (0:1). Металіст 1925 здобув одне очко, завдяки нічийному результату з "пивоварами", а у другому турі програв Кривбасу (0:2).

Перший тайм між командами був досить рівним і скупим на моменти, крім того, з достатньою кількістю порушень. Олександрія заробила декілька штрафних ударів, але розпорядилася ними погано. Харків'яни були більш наполегливими в атаці, ніж суперник, щоправда, влучили у площину воріт лише раз.

По перерві Металіст 1925 покращив володіння, загравши агресивніше. Це пішло на користь команді Бартуловіча. На 47 хвилині харків'яни відкрили рахунок, розігравши кутовий. Після навісу Павлюк виграв боротьбу, скинувши м'яч в зону 11-метрової позначки, Калюжний вдало пробив, оформивши свій дебютний гол за Металіст 1925. Олександрія до цього моменту навіть не влучала у площину воріт суперника.

На 76 хвилині Калюжний зробив передачу на Рашіцу, той виграв боротьбу за м'яч у Скорка і подвоїв перевагу харків'ян. "Містяни" спробували щось організувати в атаці, але марно. Несподівано на 87 хвилині Олександрія організувала гол. Довга передача від Енріке знайшла Жоту, який скористався тим, що Варакута якось невпевнено вийшов з воріт. Варто зауважити, що це був перший удар у площину від команди Нестеренка. Харків'яни свою перевагу у два м'ячі відновили завдяки Гаджиєву. Лише декілька хвилин знадобилося Раміку, щоб оформити дубль у грі. І знову провал оборони Олександрії зіграв на руку супернику.

У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Металіста 1925, яка дозволила підопічним Бартуловіча набрати чотири бали.

