Поєдинок з азійською збірною відбудеться 23 липня на тренувальних зборах в Австрії, повідомляє прес-служба Металіста 1925. Трансляція матчу буде доступною на клубному YouTube-каналі.

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Катар є чинним чемпіоном Азії, ця збірна посідає 55-те місце у світовому рейтингу ФІФА. Наставником "бордових" є іспанський фахівець Хулен Лопетегі, який раніше очолював Порту, Реал, Вест Хем та національну збірну Іспанії.

Варто відзначити, що у 2023 році Катар проводив товариську гру зі збірною Росії. Тоді команди зіграли внічию 1:1.

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