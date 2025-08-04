Металіст 1925 у рамках 1-го туру УПЛ 2025/26 розписав нічию з Оболонню (0:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Металіст 1925 витратив на повернення в УПЛ близько 6 млн євро – і це лишень на трансфери. Оболонь же за літо втратила кількох лідерів, а трансферна кампанія в кращому випадку дозволила не стати слабшими. У попередньому сезоні кияни йшли на виліт і з кращим складом, однак тоді їх витягнув Сергій Шищенко.

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Тренер-рятівник пішов підіймати Буковину, а замість нього призначили асистента Олексія Антоненка. Букмекери й більшість експертів не вірить, що йому вдасться втримали "пивоварів" у еліті, а вболівальники скептично оцінювали здатність прибити Металіст 1925. Занадто вже потужно виглядає заявка "жовто-синіх".

Втім, реальність неприємно вразила харківських фанів. Команда, яка в останньому спарингу знищила основу Борусії М, демонструвала футбол рівня Другої ліги. Підопічні Младена Бартуловіча до перерви навіть не могли вивести м'яч на чужу половину – Оболонь постійно накривала пресингом, відбирала м'ячі й жалила контратаками.

У перші 88 хвилин Металіст 1925 провів всього один дійсно гострий момент – це Рашиця на 38-й пробив з дистанції у ближню дев'ятку. Марченко парирував. Крім того, пригадується дуже неточний постріл Калітвінцева з лінії штрафного (Калюжний виконав скидку) і такий же неточний удар Калюжного метрів з 25-ти з відскоку.

Оболонь же могла забивати двічі ще у першому таймі. Зокрема, на 12-й хвилині Чех перехопив пас Мартинюка й віддав сферу Бичеку, а той з лінії штрафного вгатив у правий нижній – трохи неточно! На 26-й же хвилині забивати мав Устименко, який замкнув шикарну подачу Суханова, однак Варакута врятував фаворита.

По перерві ж пригадується дальній постріл Чеха в ліву дев'ятку – Варакута виконав ще один класний сейв. Інших моментів команди не створили. Більше "пивовари" не загострювали, працюючи з явним прицілом на збереження очок. Лишень тепер Металіст 1925 отримав свободу на чужій половині, але на фінальній третині все одно нічого не відбувалось.

Аж на 88-й хвилині Чурку вдалося зачепитись за відскок та увірватись до штрафного. Вячеслав прибрав зі шляху двох захисників і пробив низом у лівий нижній, однак м'яч пройшов у метрів від стійки. У компенсований же час подача від Мартинюка закрутилась у ворота – Марченко перевів її над поперечкою.

Ось і все. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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