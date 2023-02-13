Харківський клуб провів товариський поєдинок з чеським клубом Лишень. Читайте звіт про гру та дивіться огляд на "Футбол 24".

Металіст 1925 – Лишень – 0:1

Гол: Лутонскі, 76

Нереалізований пенальті: Кравченко, 65 (Металіст 1925)

У першому таймі командам не вдавалось створити гострі моменти, але по перерві Металіст 1925 мав класний шанс забити, заробивши пенальті. Втім, Дмитро Кравченко не зумів переграти голкіпера.

Динамо підшукало ще одного форварда в Європі, – ЗМІ

Лишень вирвав перемогу завдяки голу Лутонскі, який отримав м'яч у штрафному та потужно пробив у дальній кут. Харків'яни мали ще один гарний момент, але м'яч після удару з правого краю штрафного влучив у поперечку.

Додамо, що Металіст 1925 посідає 7 місце у чемпіонаті України, набравши 18 очок за 14 зіграних матчів.

Динамо розбило Політехніку, здобувши п'яту перемогу поспіль на зборах – нефарт Супряги і божевільний фейл Моргуна