Жіноча команда Металіста 1925 завершила виступи у кваліфікації другого раунду Ліги чемпіонів 2025/26. Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів серед жінок, другий кваліфікаційний раунд

Металіст 1925 Харків (Україна) – ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – 0:2

Голи: Нейстад, 7, Андерсен, 38

У поєдинку за третє місце турніру чотирьох харків’янки поступилися нідерландському ПСВ з рахунком 0:2. Суперниці відкрили рахунок уже на 7-й хвилині після точного удару Нейстад, а до перерви подвоїли перевагу. Харків’янки так і не змогли забити бодай один м’яч.

Переможець поєдинку отримав можливість продовжити єврокубковий шлях у Кубку Європи, а Металіст 1925 залишився поза боротьбою.

Раніше харківська команда поступилася шведському Хаммарбю у результативному поєдинку 4:5, тоді як ПСВ зазнав розгромної поразки від Манчестер Юнайтед 0:4. Фінал міні-турніру відбудеться 30 серпня о 20:00 між Хаммарбю та Манчестер Юнайтед.

