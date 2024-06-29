Правий захисник Руслан Ткаченко продовжить кар'єру в Металісті 1925, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

Металіст 1925 оголосив про підписання екс-гравця збірної України

17-річний оборонець підписав з командою Віктора Скрипника контракт терміном на 3 роки – до 30-го червня 2027-го.

Нагадаємо, Ткаченко – вихованець Металіста 1925. Після початку повномасштабної війни переїхав до Польщі, де виступав за місцевий клуб Пясковянка Пяски. У серпні 2023-го повернувся в Україну. Минулого сезону провів за головну команду 1 матч у Кубку України проти Ворскли.

Нагадаємо, Металіст 1925 за підсумками минулого чемпіонату вилетів з УПЛ і боротиметься за повернення в еліту у Першій лізі.

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