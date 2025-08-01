"Сидоров зараз перебуває не в Україні. Він самовільно залишив тренувальний табір U-19, куди він був переведений через те, що відмовився продовжувати орендну угоду з Колосом. У нас була домовленість з Колосом про те, що він там залишається на рік. У нас були узгоджені папери від Колоса на оренду з правом викупу. Ми не підписували їх лише через те, що Олексій не хотів там залишатися. Наскільки мені відомо, Костишин також був дуже зацікавлений у тому, щоб Олексій залишився.

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Коли в нього завершилась орендна угода – це було 30 червня – він повернувся до U-19, потренувався кілька днів, а потім зник. І через деякий час ми отримали інформацію, що Олексій вже не в Україні. З нашого боку ми офіційно відправили Олексію листа з можливістю його повернення до 11 серпня. Після цього ми будемо діяти в рамках контрактних пунктів, які в нього прописані. Вони дуже жорсткі в односторонньому порядку, якщо гравець розриває.

Поки що чекаємо від нього відповіді. Це був так само шок для нас, тому що вся команда, яка була за кордоном, у в повному складі повернулася, а людина, яка виїхала з України, не знаю яким шляхом, залишила наш клуб. У нього ще 3 роки контракту, я не знаю, на що він сподівається.

Чи можу розповісти щодо жорстких санкцій щодо Сидорова? На жаль, ні, тому що це інформація між гравцем та клубом. Ми не можемо якось розкривати фінансові зобов’язання. Але там жорсткі фінансові компенсації. Чи не було запитів з боку УАФ чи Міністерства молоді та спорту? Не було, бо я навіть, на жаль, не маю інформації, як Олексій залишив Україну. Це питання мені здається, треба вже розглядати більше не в рамках того, що це футболіст, а в рамках того, що це людина, яка залишила Україну, йому 24.

Для нас це був такий же шок, як і для всієї футбольної спільноти. При тому, що ми дуже багато з Олексієм спілкувалися, по його сімейних якихось моментах намагалися знайти спільну мову, пропонували допомогу. Але, на жаль, це вибір людини", – поділився Коротун в інтерв'ю Tribuna.

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