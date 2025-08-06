Прес-служба албанського клубу Динамо Тирана оголосила про перехід Пітера Ітодо Манделли до Металіста 1925.

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"Динамо Сіті повідомляє, що досяг домовленості про трансфер гравця Пітера Ітодо Мандели до України, в команду Металіст 1925. Президент Адріан Барді і клуб дякують нападнику за його внесок в команду в синій футболці в минулому сезоні, де він став одним з лідерів. Також бажаємо гравцю удачі з новою командою!" – йдеться в повідомленні Динамо.

Раніше з'явилася інформація, що Металіст 1925 заплатить за трансфер Манделли 1,2 мільйона євро. У минулому сезоні 22-річний нігерієць провів 33 матчі за Динамо Тирана, забив 21 гол та віддав 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість Манделли в один мільйон євро.