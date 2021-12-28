Харківський клуб на офіційному сайті повідомив про розрив контракту з Братковим, Толочком і Коробкою.

Сачко зізнався, що заважає Волині стати лідером Першої ліги

Захисник Братков виховувався у академії Динамо, а до Металіста 1925 приєднався у вересні цього року. У поточному сезоні провів 9 матчів, стільки ж у нападника Коробки. Хавбек Толочко прийшов до команди ще влітку, але встиг відіграти лише три поєдинки.

Додамо, що перед зимовою паузою Металіст 1925 посів п'яту сходинку Першої ліги.

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