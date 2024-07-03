Харківський клуб за останні два дні покинуло вже 9 футболістів.

Український півзахисник Костянтин Бичек покинув Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

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24-річний лівий вінгер отримав статус вільного агента і за інформацією харків'ян продовжить кар'єру в Оболоні.

Нагадаємо, Бичек – вихованець донецького Олімпіка. Виступав за львівські Карпати та тернопільську Ниву. До Металіста 1925 приєднався влітку 2022 року. Минулого сезону провів за команду 18 матчів, в яких відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

Нагадаємо, за підсумками минулої першості Металіст 1925 фінішував у турнірній таблиці УПЛ на останній сходинці і вилетів у Першу лігу. Натомість Оболонь, яка посіла чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці, боролась у перехідних матчах за збереження прописки в УПЛ (команда Іващенка у першому поєдинку здобула мінімальну перемогу над Лівим берегом, а в повторній дуелі розписала бойову нічию (1:1) і за підсумками двох ігор залишилась в еліті).

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