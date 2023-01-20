Металіст 1925 у своєму Instagram повідомив про завершення співпраці з Іллею Зубковим та Артемом Дудіком.

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Зазначається, що сторони розірвали угоду за обопільною згодою. Зубков приєднався до команди у вересні 2021 року, загалом зіграв 17 матчів та забив 1 гол. Дудік же прийшов у команду влітку 2022-го, зіграв у 3 поєдинках, але без результативних дій.

До слова, Металіст 1925 завершив перше коло на сьомому місці в чемпіонаті, набравши 18 очок.

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