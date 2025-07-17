Металіст 1925 поповнив тренерський штаб іноземним фахівцем – він працював у збірній Хорватії
Харківський клуб продовжує підсилюватись перед стартом в еліті.
Металіст 1925 на своєму офіційному сайті повідомив про поповнення тренерського штабу. Ще одним асистентом Младена Бартуловіча стане Драган Тодоровіч.
Металіст 1925 запропонував Динамо 3 млн євро за молоду зірку команди – відома відповідь киян
37-річний хорватський фахівець відповідатиме у харківській команді за фізичну підготовку. Умови контракту з Драганом не розголошуються.
Нагадаємо, Тодоровіч розпочав тренерську кар'єру в 2015 році. За десять років роботи Драган встиг попрацювати в гандбольній збірній Хорватії, футбольній академії клубу Рієка, а також у болгарських командах Крумовград і Ботев.
До слова, Металіст 1925 за підсумками минулого сезону здобув право виступати в УПЛ, вибивши у перехідних матчах Лівий Берег.
"Туран має максимальний авторитет у роздягальні": Аліссон про розгромний старт Шахтаря і критику від Сікана – ЕКСКЛЮЗИВ