Харківський клуб продовжує підсилюватись перед стартом в еліті.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті повідомив про поповнення тренерського штабу. Ще одним асистентом Младена Бартуловіча стане Драган Тодоровіч.

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37-річний хорватський фахівець відповідатиме у харківській команді за фізичну підготовку. Умови контракту з Драганом не розголошуються.

Нагадаємо, Тодоровіч розпочав тренерську кар'єру в 2015 році. За десять років роботи Драган встиг попрацювати в гандбольній збірній Хорватії, футбольній академії клубу Рієка, а також у болгарських командах Крумовград і Ботев.

До слова, Металіст 1925 за підсумками минулого сезону здобув право виступати в УПЛ, вибивши у перехідних матчах Лівий Берег.

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