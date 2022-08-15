Український півзахисник Ниви Костянтин Бичек продовжить кар'єру у Металіст 1925, повідомляє прес-служба тернопільського клубу.

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22-річний футболіст підписав з командою Валерія Кривенцова угоду терміном на 3 роки. Сума переходу гравця, за домовленістю команд, не розголошуватиметься. У новому клубі Костянтин обрав собі футболку з номером 21.

Нагадаємо, Бичек дебютував на професіональному рівні за донецький Олімпік у 2017 році. З 2019 по 2021-й виступав за львівські Карпати. Минулий сезон провів у Ниві – за тернопільський клуб у 20 матчах забив 3 голи. Transfermarkt оцінює його у 75 тисяч євро.

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