Металіст 1925 оформив трансфер двох іноземців з чемпіонату Албанії, повідомляє Telegram-канал Бий-біжи. До складу новачка УПЛ перейшли 22-річний нігерійський форвард Пітер Ітодо Манделла та 24-річний нападник з Косова Батон Заберджа.

У Металісті 1925 розповіли, чи загрожують клубу обмеження через втечу гравця за кордон

Обидва гравці останнім часом виступали за Динамо Тирана. Зазначається, що перехід Манделли обійшовся харків'янам у 1,1 мільйона євро. Сума трансферу Заберджі залишається невідомою.

До слова, у минулому сезоні нігерієць провів 33 матчів за албанський клуб, забив 21 гол та віддав 5 асистів. Трансферна вартість гравця оцінюється у 1 мільйон євро. Батон Заберджа відіграв 42 поєдинки у кампанії 2024/25, відзначився 15 голами та 10 асистами. В червні нападник дебютував за національну збірну Косова. Орієнтовна вартість гравця становить один мільйон євро.

Металіст 1925 зіграв товариський матч проти збірної, яку очолює екс-тренер Реала та Іспанії