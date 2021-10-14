Захисник збірної Грузії Соломон Кверквелія став гравцем Металіста 1925, повідомляє Georgian Footy.

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29-річний оборонець перебрався у харківську команду на правах вільного агента, підписавши угоду до кінця сезону.

Нагадаємо, Кверквелія всю свою кар'єру провів у Росії, виступаючи за Рубін, Локомотив та Ротор. З липня 2021 року він залишався без команди. За плечами Соломона також 42 матчі у складі національної збірної Грузії. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

До слова, Металіст 1925 після 10-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ восьмим, маючи у своєму активі 13 очок.

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