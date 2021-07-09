Харківський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер атакувального хавбека Фабінью. Бразилець став уже шостим новачком Металіста 1925 у поточне трансферне вікно.

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Півзахисник приєднався на правах вільного агента, а термін його контракту наразі невідомий. Фабінью виступатиме за Металіст 1925 під 70-м номером.

Гравець вже виступав за харків'ян у 2019 році, зігравши 2 матчі. Фабінью встиг пограти і в УПЛ у складі Олімпіка, де провів 13 поєдинків. Останнім його клубом став латвійський Вентспілс. Цікаво, що бразилець за свою кар'єру не відзначався результативними діями.

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